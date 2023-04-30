Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Sakarya- Bilecik yolunun 24-25. kilometrelerinde TCDD Alifuatpaşa girişi katılım kolu bağlantı çalışması nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek yönlü olarak sürdürülüyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49. kilometrelerinde yol yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometreleri muhtelif kesimlerinde de sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometreleri, Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometreleri ve Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometreleri Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle anılan kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.