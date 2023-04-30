Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Sakarya- Bilecik yolunun 24-25. kilometrelerinde TCDD Alifuatpaşa girişi katılım kolu bağlantı çalışması nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek yönlü olarak sürdürülüyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49. kilometrelerinde yol yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometreleri muhtelif kesimlerinde de sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometreleri, Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometreleri ve Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometreleri Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle anılan kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.