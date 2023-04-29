Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TİS Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları kesiminin 2-4. kilometreleri Özerli Viyadüğü'nde genleşme derzi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ-İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49, Muğla-Kale yolunun 44-49. ve Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü gerçekleşiyor.
Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi köprülü kavşak yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.