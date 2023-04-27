Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 23. Kesimi 18-23. kilometrelerinde (Güney taşıma Şanlıurfa yönü) üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışması dolayısıyla ulaşım kuzey yoldan gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 39-41. kilometrelerinde (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme sebebiyle bu kesimde ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerinde (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ve güzergahlarında başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.