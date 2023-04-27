Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 23. Kesimi 18-23. kilometrelerinde (Güney taşıma Şanlıurfa yönü) üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışması dolayısıyla ulaşım kuzey yoldan gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Didim ayrımı-Milas yolunun 39-41. kilometrelerinde (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme sebebiyle bu kesimde ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerinde (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ve güzergahlarında başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.