Kara yollarında durum Güncel Haberler Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara istikametindeki üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Akhisar-Salihli yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yol yapım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı-Haymana bağlantı yolundaki bakım ve onarım, Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah, Isparta-Antalya yolunun 0-15. kilometrelerindeki sathi kaplama yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle anılan kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Güncel Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık TEM Otoyolu Haymana Kocaeli Ankara Güncel Haberler

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