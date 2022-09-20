Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolu 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 46. kilometresindeki hastane kavşağında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 24-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Bingöl şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 11 tünelde temizlik çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.