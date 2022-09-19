Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27 ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nün tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli'nin yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Malatya-Darende yolunun 36-37. kilometrelerindeki (Muratlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaş-Elmalı yolunun 6. kilometresindeki Felen Köprüsü'nde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.