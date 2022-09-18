Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nda Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Polis Akademisi kavşakları 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-6. kilometrelerinde Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometreleri (Taşucu mevkisi) ile 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimlerde 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sebebiyle saat 18.00'e kadar Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpte ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 47-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresinde (Dikbıyık mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akçadağ-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.