Kara yollarında durum Güncel Haberler Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı ile Mahmutbey Gişeleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir- Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten kontrollü sürdürülüyor. Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Sorgun-Çekerek yolunun 8-18. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması sebebiyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya TEM Otoyolu Mahmutbey Çanakkale Aliağa Güncel Haberler

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