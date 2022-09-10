Kara yollarında durum Güncel Haberler Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü İstanbul istikameti kesiminde derz onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım, Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39 ve Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde ise heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Güncel Kaynak: AA / Göksel Yıldırım Kızılcahamam TEM Otoyolu Çamlıdere İstanbul Güncel Haberler

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