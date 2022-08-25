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Kara yollarında durum

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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolunun 129-130. ve 145-146. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana- Karagedik kavşakları 15-16. kilometrelerinde, Niğde istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 47-58. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bozüyük- İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Datça-Marmaris yolunun 24-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt yenilme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel

TEM Otoyolu Karagedik İnegöl Ankara Güncel Haberler

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