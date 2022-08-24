Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla yarın 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke- Ortaklar yolu kullanılabilecek.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 2-3. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı üstyapı çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yollardan devam edecek.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Toprakkale il yolundan sağlanıyor.

Pasinler-Horasan yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-1. kilometrelerinde bulunan Yeniköy Tüneli'nde güvenlik sistemleri montaj, demontaj, elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 23-25. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.