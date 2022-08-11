Haber : Kara yollarında durum - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara yollarında durum

 - Güncelleme:
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Keşap- Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Toprakkale yolundan sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-14. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerindeki köprü bakım-onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu mevkide trafik akışı Müstecap-Habipler istikametinden gerçekleştiriliyor.

Muş-Varto yolunun 0-1. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

TEM Otoyolu Giresun Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title