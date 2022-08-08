Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu mevkide ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Ankara-Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 2-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple saat 12.00'de yolun Konya- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Nurdağı-Kilis yolunun 26-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 48-53. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Malatya-Darende yolunun 37-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.