Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu'nun 18-19'uncu kilometreleri arasında, Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 7-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6'ncı kilometreleri arasında (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 ve 3'üncü şeritten sağlanıyor. Eskişehir-Seyitgazi-Afyon yolunun 43-53'üncü kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Akhisar-Salihli yolunun 0-1'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor. Yozgat-Sivas yolunun 6-20'nci kilometreleri arasında bakım onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 0-9'uncu kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor. Balya-Yenice yolunun 9-20'nci kilometreleri arasında Tarihi Tabakhane Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları yapılacağından ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Digor-Iğdır yolunun 42-48'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-63'üncü kilometreleri arasında yapılmakta olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Güncel AA / Merve Özlem Çakır Anadolu Otoyolu Güzelbahçe Tragger Aydın Güncel Haberler

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