Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Bolu kavşakları 0-7'nci kilometrelerinde (Bolu Tünel içi dahil) Ankara ve İstanbul istikametlerinde üstyapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılacağından, ulaşım Abant ve Kaynaşlı kavşaklarından devlet yoluna yönlendirilecek. Aydın- İzmir Otoyolu'nun 18-19'uncu kilometrelerinde Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları sebebiyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü sağlanacak. Çerkezköy- Saray yolunun 20-21'inci kilometrelerinde Kapaklı köprülü kavşağı üstyapı çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Çerkezköy-Saray ve Saray-Çerkezköy istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılacak. Ankara-Kırıkkale yolunun 10-12'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendirilecek. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31'inci kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Bozüyük-Mekece yolunun 48-53'üncü kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Sinop-Samsun yolunun 7-11'inci kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Güncel AA / Merve Özlem Çakır Anadolu Otoyolu Ankara İzmir Saray Güncel Haberler

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