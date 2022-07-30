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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Bolu kavşakları 0-7'nci kilometrelerinde (Bolu Tünel içi dahil) Ankara ve İstanbul istikametlerinde üstyapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılacağından, ulaşım Abant ve Kaynaşlı kavşaklarından devlet yoluna yönlendirilecek.

Aydın- İzmir Otoyolu'nun 18-19'uncu kilometrelerinde Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları sebebiyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü sağlanacak.

Çerkezköy- Saray yolunun 20-21'inci kilometrelerinde Kapaklı köprülü kavşağı üstyapı çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Çerkezköy-Saray ve Saray-Çerkezköy istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-12'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendirilecek.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31'inci kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 48-53'üncü kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11'inci kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

Anadolu Otoyolu Ankara İzmir Saray Güncel Haberler

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