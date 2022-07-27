Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey Kavşağı-Pozantı Güney Kavşağı Kesimi 4-6'ncı kilometrelerinde bulunan Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 7-9'uncu kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Tem Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Akhisar-Salihli yolunun 0-1'inci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 10-12'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 0-1'inci kilometrelerinde (Derecik Kavşağında) Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde bulunan Sarayköy1 ve Sarayköy2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 27-28 Temmuz'da 08.00-17.00 saatleri arasında tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.
Denizli-Antalya yolunun 0-19'uncu kilometreleri arasında sathi kaplama çalışmaları olduğundan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.