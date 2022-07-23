Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. ???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Artvin- Erzurum yolunun 3-33. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Tem Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri güzergahındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor. Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Arsan Köprülü Kavşağı mevkii) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Karamanlı-Burdur yolunun 2-3. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor. Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Denizli-Çardak yolunun 5-7. kilometrelerindeki (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Muş-Varto yolunun 53-54. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Sivas-Zara yolunun 24-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel TEM Otoyolu Mahmutbey Erzurum Edirne Güncel Haberler

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