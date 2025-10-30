Kara Yollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollardaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini açıkladı. Anadolu Otoyolu ve diğer önemli güzergahlarda çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerindeki Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) tünel portal yapısındaki çalışmalar nedeniyle hafta içi 10.00-15.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler bu kesimde Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 53-57. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolu, 11-38. kilometrelerindeki temizlik çalışması nedeniyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karabük-Araç yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.