Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 Yolu'na yönlendiriliyor. Yoldan TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor.

Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden gelip TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndan D-100 Yolu'na çıkabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 7-9. kilometrelerindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde (V1) derz değişimi yapılacağından bu kesimde sağdan iki şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametten ve diğer şeritten devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 11-15. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara yönünde 1 numaralı şerit kapatılarak ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritten sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 17-21. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 22-24. kilometrelerinde Falkoz ve Yanbolu köprülerinin bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarında yapılacak derz onarım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İznik çevre yolunun sağ platformunun 1-7. kilometreleri, imalat çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım İznik eski çevre yolu üzerinden devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde çeşitli çalışmalar sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 6-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.