Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor, Trafik İşaretlerine Dikkat
Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu ve diğer yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerektiğini açıkladı. Çeşitli kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları kesimi 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları kesimi 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım, Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde ise Ortaca Devlet Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Mudurnu-Bolu yolunun 27-36. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çavdır-Tefenni yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım, Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde devam eden çeşitli onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar, servis yolu şeklinde, tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.