Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, çeşitli yollar ve otoyollarda yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaretleri ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım 1 numaralı şeritten devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Batı-İskenderun kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-İncirliova yolunun 26-42. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle İncirliova'ya gidiş yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kırklareli-Dereköy yolunun 30-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-58. kilometrelerindeki yapım ve bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin Rize yönündeki geçişinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle alt geçit 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
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Yorumlar (1)

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