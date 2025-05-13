Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Bu bölgede sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Ayrıca TEM Otoyolu'nun Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişler de kapatılacak.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Balçova Viyadüğü'ndeki çelik derzlerin onarım işleri sebebiyle 00.00-06.00 saatlerinde Limontepe-Çeşme-Marina istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Fahrettin Altay ayrım kolundan sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli-Nurdağı Kavşağı 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisi) 28-33. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım eski Havza-Vezirköprü servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin bölünmüş yolun Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpü ile aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönündeki tüpleri ve yaklaşımlarında 21.00-07.00 saatlerinde yapılacak üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Taşağıl-İbradı yolunun 56-63. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük devlet yolunun Bilecik-Sakarya istikameti 38-41. kilometrelerinde Osmangazi Tüneli'nin sol şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Batman-Siirt istikametinde bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Yerköy-Delice yolunun 4-9. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.