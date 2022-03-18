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Kara saplanan öğrenci servis minibüsü, iş makinesi ile kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Kara saplanan öğrenci servis minibüsü, iş makinesi ile kurtarıldı

BİTLİS'te, kara saplanan öğrenci servis minibüsü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

BİTLİS'te, kara saplanan öğrenci servis minibüsü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Çalıdüzü köyünde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sabah saatlerinde kara saplandı. İhbarla gelen İl Özel İdaresi ekipleri, minibüsü iş makinesi ile çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra öğrencilerin okula gitmeleri sağlandı.


Kara saplanan öğrenci servis minibüsü, iş makinesi ile kurtarıldı

Kara saplanan öğrenci servis minibüsü, iş makinesi ile kurtarıldı

Kara saplanan öğrenci servis minibüsü, iş makinesi ile kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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