Başsavcılık'tan Kara Para Operasyonları Açıklaması: 80,7 Milyar TL'lik Malvarlığına El Konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen kara para operasyonlarında toplam 1223 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 584 kişinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar sırasında 80 milyar 735 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu.

Savcılığın açıklaması şöyle:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren muhtelif örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 01/01/2025 tarihinden itibaren günümüze kadar toplam (1773) şüpheliye yönelik etkin tahkikat yürütülmüş, (1123) şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, (584) şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık seksen milyar yedi yüz otuz beş milyon altı yüz kırk bin TL (80.735.640.000 TL) değerindeki mal varlığına (taşınır, taşınmaz, şirket payları, hak alacakları vb.) CMK 128 mad. gereğince el konulmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel
