Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat tahliye edildi
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat, tahliye edilerek İstanbul'daki evine döndü. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Polat, ailesiyle birlikte eve girdi.
KARA para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat, tahliye edilmesinin ardından İstanbul'daki evine geldi. Ailesiyle birlikte eve giren Polat, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.