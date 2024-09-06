Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklanan Engin Polat Tahliye Edildi

KARA para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Dilan Polat, eşini bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi. Kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen Polat," Sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim" dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Tahliyelerin ardından Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ve yakınları ile birlikte İstanbul'dan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ın tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi.

'BEKLEMİYORDUM, ÇOK ÜZGÜNDÜM'

'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle 5 Kasım 2023'te tutuklanan ve 9,5 ay sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilen Dilan Polat, tahliyesinin ardından iki kez ziyaret ettiği eşi Engin Polat'ı bu kez cezaevinden almaya geldi. Bulunduğu otomobilin içinden gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar veren Dilan Polat, "Çok dua ettim. Beklemiyordum, çok üzgündüm, yani çok, çok, çok mutluyum.

Ailemiz tekrardan bir araya gelecek, çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Dilan Polat, "Karar sizin için sürpriz oldu mu?" sorusuna, "Sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim" yanıtını verdi. Görüşmelerinde eşi Engin Polat'a hep moral verdiğini söyleyen Polat, "İnşallah çıkacaksın dedim. Çünkü hani çok fazla iftira atıldı, çok fazla lekelendi" dedi.

Gazetecinin "Bu süreçte size yalnız bırakan çok fazla dostlarınız, arkadaşlarınız oldu?" sorusu üzerine Dilan Polat, "Hiç önemli değil, hepsini canı sağ olsun. Biz ailemizle bir arada olalım bize yeter. Gerisi benim için önemli değil" karşılığını verdi.

'PAYLAŞIM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sorulan Polat, "Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah" dedi. Polat, mahkemenin verdiği tedbir kararının sorulmasına da, "Hiç önemli değil, hiç önemli değil" karşılığını verdi.

Dilan Polat ve beraberindekiler, cezaevi önünde Engin Polat'ı cezaevinden çıkışını beklemeye başladı.