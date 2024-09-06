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Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklanan Engin Polat Tahliye Edildi

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından eşi Dilan Polat, onu cezaevinden almaya geldi. Dilan Polat, tahliye kararının sürpriz olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti.

KARA para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Dilan Polat, eşini bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi. Polat, karara dair, "Sürpriz oldu. Çünkü, savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim" dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Tahliyelerin ardından Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ve yakınlarıyla İstanbul'dan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ın tutuklu olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi.

'BEKLEMİYORDUM, ÇOK ÜZGÜNDÜM'

'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle 5 Kasım 2023'te tutuklanan ve 19 Ağustos'ta 9,5 ay sonra tahliye edilen Dilan Polat, daha önce 2 kez ziyaret ettiği eşi Engin Polat'ı bu kez cezaevinden almaya geldi. Otomobilinden gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar veren Dilan Polat, "Çok dua ettim. Beklemiyordum, çok üzgündüm, yani çok, çok, çok mutluyum. Ailemiz tekrardan bir araya gelecek, çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Karar sizin için sürpriz oldu mu?" sorusuna Dilan Polat, "Sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim" yanıtını verdi. Görüşmelerinde eşi Engin Polat'a hep moral verdiğini söyleyen Polat, "İnşallah çıkacaksın dedim. Çünkü hani çok fazla iftira atıldı, çok fazla lekelendi" dedi.

Gazetecilerin, "Bu süreçte sizi yalnız bırakan çok fazla dostlarınız, arkadaşlarınız oldu mu?" sorusu üzerine Dilan Polat, "Hiç önemli değil, hepsinin canı sağ olsun. Biz ailemizle bir arada olalım, bize yeter. Gerisi benim için önemli değil" cevabını verdi.

'PAYLAŞIM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım sorulan Polat, "Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah" dedi.

Polat, mahkemenin mal varlığına ilişkin tedbir kararına yönelik soruya ise "Hiç önemli değil, hiç önemli değil" karşılığını verdi. Dilan Polat ve beraberindekiler, cezaevi önünde Engin Polat'ı cezaevinden çıkışını beklemeyi sürdürüyor. Bu sırada cezaevinin önündeki bazı kişilerin Dilan Polat ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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