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Kara Para Aklama İddiasıyla Tutuklanan Polat Çiftinin Duruşma Tarihi Belli Oldu

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın hakim karşısına çıkacağı duruşma tarihi belirlendi. İddianamede çift hakkında 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KARA para akladıkları iddiasıyla tutuklandıktan sonra haklarında 20 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Dilan ve Engin Polat'ın hakim karşısına çıkacağı duruşma tarihi belli oldu. Polat çifti 4 Eylül 'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

POLAT ÇİFTİ 4 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINDA

İddianameyi kabul eden mahkeme, Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli için 4, 5, 6 Eylül tarihlerine duruşma günü verdi. Polat çifti 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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