Kara para aklama davasında tahliye kararı

Leyla YILDIZ/ Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel