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Kara Para Aklama Davasında Tahliye İtirazı Reddedildi

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'Kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti. Tahliye itirazı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'Kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Tahliye itirazı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Davanın üçüncü gününde 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık için 'Sanıkların kaçma şüphesi var' diyerek tahliye edilmesine itiraz etti. Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasif ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN RET

Başsavcılık, "tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istemişti. Mahkeme, başsavcılığın itiraz dilekçesini reddetti. 11. Ağır Ceza Mahkemesi mevcut delil durumunu göz önüne alarak başsavcılığın tahliye kararına itiraz dilekçesini reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Engin Polat Dilan Polat Mahkeme

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