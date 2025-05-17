Kara Kuvvetleri Uçağıyla Aniden Nakledilen Kalp Grefti Ankara'ya Ulaştı
Isparta'dan alınan kalp grefti, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla acil organ nakli bekleyen bir hastaya ulaşmak üzere Ankara'ya başarıyla taşındı. Milli Savunma Bakanlığı, bu sürecin acilen gerçekleştirildiğini duyurdu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Isparta'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Isparta'dan Ankara'ya kalp greftini başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel