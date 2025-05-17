Kara Kuvvetleri'nden Acil Kalp Grefti Uçuşu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir hasta için Kara Kuvvetleri'ne ait B-200 tipi uçak ile Isparta'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Isparta'dan Ankara'ya kalp greftini başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.