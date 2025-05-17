Kara Kuvvetleri'nden Acil Kalp Grefti Uçuşu

Kara Kuvvetleri'nden Acil Kalp Grefti Uçuşu
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Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen bir hasta için Isparta'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, vatandaş için acil şifalar diledi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir hasta için Kara Kuvvetleri'ne ait B-200 tipi uçak ile Isparta'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Isparta'dan Ankara'ya kalp greftini başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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