Kara Kuvvetleri Komutanlığına temmuzun ilk haftası 6 SİHA alınacak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin temmuzun ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) Bayraktar TB2'nin temmuzun ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından SİHA'ların görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır." AA / Ömer Olcay - Güncel Milli Savunma Bakanlığı SİHA Güncel Haberler

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