Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, KKTC'yi ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Orgeneral Tokel, dün KKTC'yi ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilen Orgeneral Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tokel ayrıca, KKTC'nin milli liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarları ile Boğaz Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
