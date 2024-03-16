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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, denetlemelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'taki tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe-Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Bayraktaroğlu Orgeneral Şırnak Savunma Güvenlik Politika Güncel Haberler

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