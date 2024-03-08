Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Mirzayev ile bir araya geldi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Mirzayev ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu."