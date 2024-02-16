Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, 14 Şubat'ta Tekirdağ Çorlu'daki 5'inci Kolordu Komutanlığında ve Kırklareli Vize'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Bayraktaroğlu'nun inceleme ve denetlemelerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.