Üye Girişi
Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu

Güncelleme:

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, 14 Şubat'ta Tekirdağ Çorlu'daki 5'inci Kolordu Komutanlığında ve Kırklareli Vize'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Bayraktaroğlu'nun inceleme ve denetlemelerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, 14 Şubat'ta Tekirdağ Çorlu'daki 5'inci Kolordu Komutanlığında ve Kırklareli Vize'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Bayraktaroğlu'nun inceleme ve denetlemelerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Bayraktaroğlu Kırklareli Orgeneral Tekirdağ Komando Çorlu Vize Savunma Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title