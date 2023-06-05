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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi

Güncel Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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