Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Kasra ve Genelkurmay Başkanı Nasan ile Görüştü

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün resmi davetli olarak gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, dün resmi davetli olarak gittiği Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.