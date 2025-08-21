Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Komutanlık Karargahlarını Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'taki çeşitli komando tugayları ve karargahlarında incelemelerde bulundu.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 3'üncü Ordu Komutanlığı, 17'nci Komando Tugay Komutanlığı ve 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı karargahlarında incelemelerde bulundu.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nı, Trabzon'da 17'nci Komando Tugay Komutanlığı'nı ve Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı karargahlarında incelemelerde bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
