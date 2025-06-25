Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan 3. Ordu'ya Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3'üncü Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, burada Bayraktaroğlu'nun, hudut emniyetine yönelik alınan tedbirler ile müteakip dönemde icra edilecek faaliyetler hakkında talimat verdiği, yapımı süren hafif çelik konstrüksiyonlu vardiya yatakhanelerini yerinde incelediği belirtildi.