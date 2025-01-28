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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Japonya'dan Misafir Ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Japonya'dan Misafir Ağırladı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin detaylar ve fotoğraflar Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita'yı ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita ve beraberindeki heyet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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