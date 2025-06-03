Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Fransa'da Akdeniz Sempozyumu'na Katıldı

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1-2 Haziran tarihlerinde Akdeniz'e komşu 15 ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanları ve temsilcilerinin katılımıyla Fransa'nın Toulan kentinde yapılan Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1-2 Haziran 2025 tarihlerinde Akdeniz'e komşu 15 ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanları ve temsilcilerinin katılımıyla Toulon/Fransa'da gerçekleşen Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldı.

Charles de Gaulle Uçak Gemisi'nde gerçekleştirilen sempozyumun birinci oturumunda; önümüzdeki 10 yılda Akdeniz'in geleceği, operasyonel hazırlıklar ve iş birliği konuları; sempozyumun ikinci oturumunda ise hibrit ve siber tehditler ile bu tehditlere karşı iş birliği konuları görüşüldü.

Orgeneral Bayraktaroğlu sempozyuma katılım sağlayan; Fransa K.K.K. Org. Pierre Schill, İspanya K.K.K. Org. Fernando Amador Ensenat Y Berea, Portekiz K.K.K. Org. Eduardo Manuel Braga da Crus Mendes Ferrao, Yunanistan K.K.K. Korg. Georgios Kostidis, Tunus K.K.K. Korg. Mohamed Ghoul, Libya Ulusal Ordusu K.K.K. Korg. Saddam Hafter, Libya K.K.K. Tümg. Khalifah Salem Ghribril Al-Fithori, Malta K.K.K Tuğg. Clinton O'neıll, Mısır K.K.K. Temsilcisi Tümg. Ossama Mohamed Salah Naga ile bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği konularında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayrıca program kapsamında Paris Büyükelçiliğimizi de ziyaret etti."