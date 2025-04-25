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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Ege Ordusu'nu Denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Ege Ordusu'nu Denetledi
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Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığı ve 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'ndaki çalışmaları inceleyerek birliklerin harbe hazırlık seviyelerini değerlendirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ege Ordusu Komutanlığının çalışmalarını inceledi ve 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, dün İzmir'de konuşlu Ege Ordusu Komutanlığının çalışmalarını incelediği, ardından 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Bayraktaroğlu'nun, birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yerinde gördüğü, yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil ateş destek, hava savunma, istihkam, muhabere sistemleri ile lojistik destek unsurlarını denetlediği, icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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