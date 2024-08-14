Kara Kuvvetleri Komutanı Ahlat'ta İncelemelerde Bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ahlat'a gelen Bayraktaroğlu'nu, Vali Erol Karaömeroğlu, Kaymakam Batuhan Bingöl ve komutanlar karşıladı.

Ahlat 1071 Millet Bahçesi'ni inceleyen Bayraktaroğlu, yakında açılışı yapılacak olan 6. Komando Tabur Komutanlığını denetledi.

Bayraktaroğlu, daha sonra Kaymakam Bingöl'ü makamında ziyaret etti.