Haberler

Gaziantep ve çevre illerde kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun çalışmalar sürüyor. Gaziantep'te 278 yerleşim yerinden 62'si açıldı, Şanlıurfa'da 1217 personel ve 1013 araçla mücadele sürerken, Kahramanmaraş'ta 227 mahalle ulaşıma kapandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle kapanan 278 yerleşim yerinin yolundan 62'si açıldı.

Ekiplerin yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte toplam 1217 personel 1013 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Özellikle Siverek, Viranşehir, Birecik ve Halfeti ilçelerinin yüksek kesimlerinde kapalı olan 386 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 227 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 527 araç ve 808 personel, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte toplam 124 personel 75 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı