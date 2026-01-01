Gaziantep ve çevre illerde kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle kapanan 278 yerleşim yerinin yolundan 62'si açıldı.

Ekiplerin yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte toplam 1217 personel 1013 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Özellikle Siverek, Viranşehir, Birecik ve Halfeti ilçelerinin yüksek kesimlerinde kapalı olan 386 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 227 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 527 araç ve 808 personel, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte toplam 124 personel 75 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor.