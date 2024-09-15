Kara Karınlı Kumkuşunun Serinleme Anları Görüntülendi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde koruma altında olan Milleyha Sulak Alanı'nda, sıcaktan etkilenen kara karınlı kumkuşunun serinlediği anlar görüntülendi.

Kuşların göç güzergahında yer alan, koruma altındaki Milleyha Sulak Alanı, özellikle göçmen kuşlar için güneyde bir sığınak niteliği taşıyor. 302 farklı kuş türüne yuva olan bu bölge, Türkiye'de nadir görülen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Sulak alanda yaşamını sürdüren ve sıcaktan etkilenen kara karınlı kumkuşunun serinlediği renkli anlar renkli görüntüler oluşturdu. Bu anlar, çevredeki kuş gözlemcileri tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: SAMANDAĞ,(Hatay),