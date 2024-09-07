Erdoğan'dan Teğmenlere Sert Tepki: 'Orduyi Yıpratmaya İzin Vermeyeceğiz'

(ANKARA) - 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılıç çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen 21'inci İmamhatipliler Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bana 'Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimizin göz bebeği kahraman ordumuz, maalesef, hiç hak etmediği sıfatlarla anılır oldu. Yanlış ellerde ordumuz yıpratıldı, örselendi, güven kaybına uğratıldı. Sokaklarımızda sarıklı, sakallı insanların kovalandığı; subayların başörtülü annelerinin kışlaya alınmadığı vesayetçi dönemlerde; FETÖ'cü vatan hainlerini ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirdiler.

15 Temmuz'da, biz bu hainleri temizledik, ordumuzu ölümcül bir urdan kurtardık ve şimdi ordumuz, hamdolsun aslına, özüne dönüyor. Malazgirt'teki ruh, Çanakkale'deki ruh, İstiklal harbimizdeki ruh ordumuzda yeniden kök salıyor, yeniden vücut buluyor. FETÖ'cü hainlerden ve vesayet artıklarından temizlendikçe ordumuz, terör örgütleriyle mücadele ve vatan savunmasında destanlar yazıyor. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Somali, Katar ve Kosova'ya kadar görev üstlendiği her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri; başarılarıyla, caydırıcılığıyla, disipliniyle göz dolduruyor. Kökleriyle bağı güçlendikçe daha da güçlenen bir ordumuz var.

Bu ordu, milletin ordusudur. Bu ordu, milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur. Bu ordu, milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz.

Şunun da çok net bilinmesini isterim: Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki bir kaç tane kendini bilmez, bunlar da evvelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir. Bunları temizleyeceğiz.

Ve bakıyorsunuz 3 tane birinci olan kızımız var. Bunlardan birisinin ismi İkra. 3 kardeş adı İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de yine birer Anadolu yavrusu. Fakat bu oyuna nasıl geldiler, şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konu ile ilgili olarak da Üniversite ile görüşmelerimizi yaptık ve Kara Kuvvetleri ile görüşmelerimizi yaptık. Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde buna zarar verecek bir durumu görmezden gelmez; demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız."