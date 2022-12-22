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Kara-Deniz Ticaret Koridoru Hindistan'dan Şeker İthalatını Kolaylaştırdı

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Kara-Deniz Ticaret Koridoru Hindistan'dan Şeker İthalatını Kolaylaştırdı

LANZHOU, 22 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'dan 265 ton ham şeker taşıyan bir demiryolu-deniz intermodal treni Çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Gansu Eyaleti'nde yer alan Lanzhou Yeni Bölgesi'ne ulaştı.

LANZHOU, 22 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'dan 265 ton ham şeker taşıyan bir demiryolu-deniz intermodal treni Çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Gansu Eyaleti'nde yer alan Lanzhou Yeni Bölgesi'ne ulaştı.

Hindistan'dan gelen ham şeker, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla Gansu'ya ilk kez giriyor. 150.000 ABD doları değerindeki 10 konteynerle taşınan şeker işlenecek ve sonunda gıda içeriklerinde katkı maddesi olarak kullanılacak.

Lanzhou Yeni Bölgesi, Çin'in kuzeybatısındaki ilk ulusal düzeydeki kalkınma bölgesi olması açısından önem taşıyor.

Ocak-Kasım döneminde yeni bölgeye gelen ve giden uluslararası yük treni sayısı yıllık bazda yüzde 33,33 artışla toplam 200'ü buldu. Kazakistan, Rusya, İran, Laos ve Hindistan gibi 20'den fazla ülke ve bölge ile bağlantı kuran yedi yeni uluslararası yük treni hattı açıldı.

2017 yılında kurulan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısındaki eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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