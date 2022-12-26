Kara Boyunlu Turnalar Kışı Çin'in Güneybatısındaki Doğa Koruma Alanında Geçiriyor

1.800'den fazla göçmen kara boyunlu turna, kışı geçirmek için Çin'in Yunnan eyaletindeki bir doğa koruma alanına geldi.

1.800'den fazla göçmen kara boyunlu turna, kışı geçirmek için Çin'in Yunnan eyaletindeki bir doğa koruma alanına geldi.

Kara boyunlu turnalar, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altındaki bir tür.

Doğa koruma alanının yönetim ve koruma bürosundan bir mühendise göre, türüne nadir rastlanan turnalar bu yılın Ekim ayı sonlarında Yunnan Dashanbao Ulusal Kara Boyunlu Turnalar Doğa Koruma Alanı'nda kışlamaya başladı.

Zhaotong şehrinde bulunan koruma alanı, Yunnan-Guizhou Platosu'ndaki göçmen kara boyunlu turnalar için en önemli kışlama ortamı ve aktarma merkezi olarak biliniyor.

Son üç yılda, rezervde ortalama 1.500'den fazla kara boyunlu turna tespit edildi. Yerel koruma çabaları sayesinde diğer göçmen kuşların sayısı ve kategorileri de artıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Kunming'den bildiriyor. (XHTV)